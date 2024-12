Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Speyer) Unfall an Vier-Wege-Kreuzung

Speyer (ots)

Am Sonntagnachmittag gegen 14:55 Uhr ereignete sich an der Kreuzung L 528 / K 15 ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Aus Richtung Böhl-Iggelheim kam ein 60-jähriger Pkw-Fahrer, aus Richtung Dudenhofen kam eine 63-jährige Autofahrerin an die Kreuzung herangefahren. Die 63-Jährige wollte nach links in Richtung Böhl-Iggelheim abbiegen, übersah dabei jedoch den herannahenden Pkw. Es kam zur Kollision. Der Wagen der Frau drehte sich und kam auf der gegenüberliegenden Straßenseite zum Stehen. Sie wurde später durch den Rettungsdienst mit Verdacht auf HWS-Syndrom in ein Krankenhaus gebracht. Die Insassen des anderen Fahrzeugs blieben unverletzt. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Bis zu deren Abtransport musste die Polizei den Kreuzungsbereich teilweise sperren. Der Gesamtschaden beläuft sich schätzungsweise auf etwa 20.000 Euro.

