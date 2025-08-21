PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Wildeshausen: Lkw beschädigt Ampelanlage und flüchtet

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, gegen 14.15 Uhr, kam es im Stadtgebiet von Wildeshausen zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines Lkw befuhr die Harpstedter Straße in Richtung stadteinwärts und bog an der Einmündung Delmenhorster Straße nach rechts ab. Hierbei kollidierte er mit dem dortigen Ampelmast und verursachte einen nicht unerheblichen Sachschaden. Der Fahrer setzte im Anschluss die Fahrt fort, ohne sich um die Schaden zu kümmern. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Wildeshausen unter 04431-9410 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Telefon: 04221-1559116
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
