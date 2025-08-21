Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Auto bei Parkplatzunfall in Wildeshausen beschädigt +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bereits am Dienstag, 19. August 2025, ist ein Auto bei einem Parkplatzunfall in Wildeshausen beschädigt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Geschädigte parkte seinen Audi A3 um 18:25 Uhr auf dem Parkplatz eines Sonderpostenmarktes in der Ahlhorner Straße. Als er gegen 18:50 zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er Schäden auf der gesamten Beifahrerseite fest.

Wer Angaben zu einem möglichen Verursacher machen kann, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

