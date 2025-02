Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Heckscheibe eingeschlagen

Bad Bergzabern (ots)

Am 14.02.2025 stellte die 63-jährige Geschädigte ihr Fahrzeug vor einem Café in der Petronellastraße in Bad Bergzabern ab. Zwischen 09:30 Uhr und 10:30 Uhr habe eine unbekannte Person die Heckscheibe der gelb/goldenen A-Klasse eingeschlagen. Aus dem Fahrzeug wurde nichts entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter der Telefonnummer 06343-93340 oder per E-Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.

