POL-PDLD: Überwachung des Nachtfahrverbots

Jockgrim (ots) - Zwischen dem 13.02.2025, 17:00 Uhr und dem 14.02.2025, 16:00 Uhr betraten unbekannte Täter ein Firmengelände an der B9, indem sie den Zaun beschädigten. Auf dem Gelände und aus einem dortigen Gebäude wurden Kupferkabel in bislang unbekannter Schadenshöhe entwendet. Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf die Täter geben? Dann melden Sie sich bei der Polizeiinspektion Wörth am Rhein ...

