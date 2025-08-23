PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Aufbruch eines Snack-Automaten

Delmenhorst (ots)

In dem Zeitraum vom 21.08.2025, 21:00 Uhr, bis zum 22.08.2025, 06:45 Uhr, ist es in der Matthias-Grünewald-Str. in Delmenhorst zu einem Aufbruch eines sogenannten Snack-Automaten gekommen. Die bislang unbekannte Täterschaft gelangte an den freistehenden Automaten und hebelte unter Gewaltanwendung die Automatentür auf. Aus dem Inneren wurden die Snacks sowie das Münzgeld entwendet. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Delmenhorst unter Tel.: 04221/1559-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
i.A. PHK Stoltz, DSL PI DEL
Telefon: 04221-1559116
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
leitung-dsl@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

