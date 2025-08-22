Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Alleinbeteiligter Verkehrsunfall auf der A29 +++ Fahrzeugführer mutmaßlich unter dem Einfluss berauschender Mittel

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 22.08.2025 gegen 08:40 Uhr, verursachte ein mutmaßlich unter dem Einfluss berauschender Mittel stehender 43-Jähriger auf der Autobahn 29 in Wardenburg alleinbeteiligt einen Verkehrsunfall.

Nach Angaben von Zeugen befuhr der 43-Jährige aus Minden mit seinem VW Crafter zunächst die A29 in Fahrtrichtung Wilhelmshaven in Schlangenlinien, kam dann nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit der Mittelschutzplanke und blieb, auf der Seite liegend, auf dem rechten Fahrstreifen liegen.

Der Fahrer wurde zur Abklärung möglicher Verletzungen mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Für die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten wurde die Autobahn 29 voll gesperrt. Während der anschließenden Reinigungsmaßnahmen konnte die Fahrbahn zur Hälfte freigegeben werden.

Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Des Weiteren wurde durch die Staatsanwaltschaft Oldenburg die Beschlagnahme seines Führerscheines sowie die Entnahme einer Blutprobe angeordnet.

