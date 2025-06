Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Erlenbach - Verfassungsfeindliche Schmierereien

Erlenbach (ots)

Am Morgen des 23.06.2025 wird die Polizeiinspektion Wörth am Rhein darüber informiert, dass es am Friedhof in Erlenbach zu einer Sachbeschädigung gekommen sei. Nach ersten Ermittlungen wurden sowohl ein Schild der Ortsgemeinde, sowie ein Stromkasten mit Farbe beschmiert. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass auf beide Objekte verfassungsfeindliche Symbole und Inhalte skizziert wurden. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sowie wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise werden an die Polizeiinspektion Wörth am Rhein unter Tel. 07271 9221-0 oder per E-Mail piwoerth@polizei.rlp.de erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell