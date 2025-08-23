Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnkommissariat Ahlhorn: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Pferd

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, 23.08.2025 gegen 09:00 Uhr, befuhr ein 27-jähriger aus Erlangen mit seinem PKW und einem Pferdeanhänger die A29 in Fahrtrichtung A1. Zwischen der Anschlussstelle Ahlhorn und dem Autobahndreieck Ahlhorner Heide riss die Anhängerkupplung aus bislang ungeklärter Ursache vom PKW ab, sodass der Pferdeanhänger auf die Seite stürzte und auf der Fahrbahn zum Liegen kam. Das sich im Anhänger befindliche Pferd wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Dank der Hilfe von mehreren Verkehrsteilnehmern konnte der Pferdeanhänger wieder aufgestellt und ein Fahrstreifen zeitnah wieder für den Verkehr freigegeben werden. Der Pferdeanhänger war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Am PKW und am Pferdeanhänger entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 6000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell