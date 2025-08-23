PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Radfahrerin

Delmenhorst (ots)

Am 22.08.2025, um 07:55 Uhr, ist es im Tiefer Weg in Delmenhorst zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung von zwei Radfahrenden gekommen. Eine 13-jährige Delmenhorsterin befuhr mit ihrem Fahrrad den gemeinsamen Geh- und Radweg des Tiefer Weges in Fahrtrichtung Berliner Straße. Ein unbekannter Radfahrer befuhr den Geh- und Radweg in entgegengesetzte Richtung. Es kam zu einem Zusammenstoß der Fahrräder, in dessen Folge die 13-Jährige stürzte und sich leicht verletzte. Der unbekannte Radfahrer bot seine Hilfe an und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Das Kind wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Delmenhorst unter Tel.: 04221/1559-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
i.A. PHK Stoltz, DSL PI DEL
Telefon: 04221-1559116
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
leitung-dsl@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Alle Meldungen Alle
  • 23.08.2025 – 10:39

    POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Versuchter Einbruchdiebstahl in Kiosk

    Delmenhorst (ots) - Am 22.08.2025 ist es in der Zeit zwischen 00:29 Uhr und 01:10 Uhr zu einem versuchten Einbruchdiebstahl in einen Kiosk in der Wildeshauser Straße gekommen. Die unbekannte Täterschaft versuchte augenscheinlich über einen längeren Zeitraum die Eingangstür zum Kiosk aufzuhebeln. Die Täterschaft wurde während der Tatausführung gestört und floh ...

    mehr
  • 23.08.2025 – 10:38

    POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Aufbruch eines Snack-Automaten

    Delmenhorst (ots) - In dem Zeitraum vom 21.08.2025, 21:00 Uhr, bis zum 22.08.2025, 06:45 Uhr, ist es in der Matthias-Grünewald-Str. in Delmenhorst zu einem Aufbruch eines sogenannten Snack-Automaten gekommen. Die bislang unbekannte Täterschaft gelangte an den freistehenden Automaten und hebelte unter Gewaltanwendung die Automatentür auf. Aus dem Inneren wurden die Snacks sowie das Münzgeld entwendet. Wer sachdienliche ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren