POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Radfahrerin

Delmenhorst (ots)

Am 22.08.2025, um 07:55 Uhr, ist es im Tiefer Weg in Delmenhorst zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung von zwei Radfahrenden gekommen. Eine 13-jährige Delmenhorsterin befuhr mit ihrem Fahrrad den gemeinsamen Geh- und Radweg des Tiefer Weges in Fahrtrichtung Berliner Straße. Ein unbekannter Radfahrer befuhr den Geh- und Radweg in entgegengesetzte Richtung. Es kam zu einem Zusammenstoß der Fahrräder, in dessen Folge die 13-Jährige stürzte und sich leicht verletzte. Der unbekannte Radfahrer bot seine Hilfe an und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Das Kind wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Delmenhorst unter Tel.: 04221/1559-0 zu melden.

