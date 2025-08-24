PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Hatten: schwerer Verkehrsunfall: Motorradfahrer in Lebensgefahr

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, gegen 15.10 Uhr, kam es in der Gemeinde Hatten zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 45-jähriger Motorradfahrer aus der Gemeinde Ganderkesee befuhr die Hatter Straße aus Richtung Dingstede kommend in Richtung Kirchhatten. In Höhe des dortigen Golfplatzes fuhr er hinter einem Transporter und ließ den entgegenkommenden Pkw eines 55-jährigen aus Ganderkesee passieren. Er setzte dann unmittelbar zum Überholen des Transporters an und übersah dabei den Anhänger, der von dem entgegenkommenden Pkw gezogen wurde. Er kollidierte mit diesem, stürzte und zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen waren mehrere Ortsfeuerwehren, zwei Rettungswagen, ein Notarzt sowie ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Hatter Straße (L888) musste für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Der Anhänger wurde durch den Unfall schwer beschädigt, am Motorrad entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Schadenshöhe wird auf ca. 6000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Telefon: 04221-1559116
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

