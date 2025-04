Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfallflucht im Parkhaus Atrium

Weimar (ots)

Am Dienstagvormittag parkte ein 33-jähriger Erfurter seinen Pkw Audi im 1. OG des Atriums ab. Als er am Nachmittag zu seinem Fahrzeug zurückkam, musste er erhebliche Unfallschäden feststellen. Ein unbekannter Pkw stieß offensichtlich gegen die Beifahrerseite und verließ anschließend pflichtwidrig die Unfallstelle. Die aufnehmenden Beamten schätzten den Unfallschaden am Audi auf 10.000 Euro. Zum Unfallverursacher gibt es derzeit keine Hinweise. Wer kann möglicherweise Angaben zu diesem Unfall bzw. dem Unfallverursacher machen? Hinweise bitte an die Polizei Weimar unter 03643 882-0 oder per E-Mail an pi.weimar@polizei.thueringen.de

