LPI-J: Einbruch

Bereits am Wochenende (05.04.2025 - 06.04.2025) ereignete sich in Hermsdorf, Saale Holzland Kreis, ein Einbruch in das dortige Sportlerheim. Bislang unbekannte Täter brachen ein Fenster auf und entwendeten Lebensmittel. Wer Hinweise dazu geben kann, richtet diese bitte an die Polizei in Stadtroda. Tel.: 0361-574356210

