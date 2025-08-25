PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruchdiebstahl in Pferdetransporter in Hude +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Im Zeitraum von Samstag, 23. August 2025, 17:00 Uhr bis Sonntag, 24. August 2025, 14:00 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Personen gewaltsam Zutritt zu einem Pferdeanhänger an der Holler Landstraße in Hude.

Die noch Unbekannten entwendeten aus dem Anhänger einen Monitor, sowie ein Radio. Weiter zerkratzten sie den Anhänger und flüchteten dann in unbekannte Richtung.

Die Schadenhöhe beläuft sich auf circa 5700 Euro.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Hude unter der Telefonnummer 04408/ 80903-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

