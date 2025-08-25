Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruchdiebstahl in Pferdetransporter in Hude +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Im Zeitraum von Samstag, 23. August 2025, 17:00 Uhr bis Sonntag, 24. August 2025, 14:00 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Personen gewaltsam Zutritt zu einem Pferdeanhänger an der Holler Landstraße in Hude.

Die noch Unbekannten entwendeten aus dem Anhänger einen Monitor, sowie ein Radio. Weiter zerkratzten sie den Anhänger und flüchteten dann in unbekannte Richtung.

Die Schadenhöhe beläuft sich auf circa 5700 Euro.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Hude unter der Telefonnummer 04408/ 80903-0 in Verbindung zu setzen.

