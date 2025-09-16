LPI-GTH: Container aufgebrochen - Zeugen gesucht
Großenlupnitz (Wartburgkreis) (ots)
Unbekannte öffneten mehrere Container auf einer Baustelle im Gewerbegebiet, Essener Straße. Es wurden unter anderem eine Gasflasche, Kupferkabel sowie Kabeltrommeln entwendet. Als Tatzeitraum kommt der Sonntag zwischen 00.40 Uhr und 00.50 Uhr in Betracht. Die Polizei Eisenach suchte Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03691-261124 und der Bezugsnummer 0241222/2025 entgegengenommen. (ah)
