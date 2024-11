Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 241104 - 1069 Frankfurt - Bundesautobahn 3: Schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt (ots)

(lo) Gestern Abend (3. November 2024) ereignete sich auf der Bundesautobahn 3 in Höhe des Offenbacher Kreuzes in Fahrtrichtung Würzburg ein Verkehrsunfall, bei dem ein 53-jähriger Lexus-Fahrer schwer, ein 42-jähriger Audi-Fahrer leicht verletzt wurden und fünf weitere Fahrzeugführer im Alter von 67, 45, 43, 31 und 29 Jahren unverletzt blieben.

Der 29-jährige Fahrer eines Audi A4 befuhr gegen 18.10 Uhr am Offenbacher Kreuz den linken Fahrstreifen der BAB 3 in Richtung Würzburg. Beim Fahrstreifenwechsel auf den rechten Fahrstreifen in Richtung BAB 661, wo sich bereits Fahrzeuge einem Stauende näherten, übersah er nach derzeitigem Erkenntnisstand einen Lexus und kollidierte seitlich mit diesem. Der Lexus prallte anschließend gegen die rechte Betonleitwand. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich das Fahrzeug und landete auf dem Dach eines Opel Insignia, der auf dem zweiten Fahrstreifen der BAB 661 im Stau stand. Durch die Kollision mit dem Lexus wurde der Opel Insignia nach vorne geschoben, so dass es zu einem Auffahrunfall der vier hintereinander im Stau stehenden Fahrzeuge kam.

Der 53-jährige Fahrer des Lexus wurde schwer verletzt und musste von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Der 42-jährige Fahrer eines Audi A6, der im Stau stand, wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Beide Männer wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.

Der Sachschaden liegt im hohen fünfstelligen Bereich.

Die drei rechten Fahrstreifen der fünfspurigen Autobahn waren bis 23.30 Uhr gesperrt.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang und zur genauen Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell