Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 241104 - 1068 Frankfurt - Westend: Einbrecher auf frischer Tat festgenommen

Frankfurt (ots)

(yi) In der Nacht von Sonntag (3. November 2024) auf Montag (4. November 2024) stellten Mitarbeiter eines Restaurants einen 31-Jährigen, welcher zuvor in die Kellerräume des Restaurants einstieg. Die Polizei nahm den Einbrecher anschließend fest.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge habe einer der Angestellten des Restaurants, welches sich auf der Mendelssohnstraße befindet, gegen 02:05 Uhr verdächtige Geräusche aus dem Kellerabteil der Räumlichkeit wahrgenommen. Der Mitarbeiter habe sich sodann entschieden, nach dem Rechten zu schauen. Im Zuge dessen habe er den Tatverdächtigen in einem der Kellerräume antreffen können.

Diesen habe er und ein weiterer Mitarbeiter des Restaurants bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Der Einbrecher drückte vermutlich eines der Fenster des Kellerabteils gewaltsam auf und verschaffte sich so Zutritt zum Gebäude. Da sich der 31-Jährige zudem illegal in der Bundesrepublik aufhält, brachte ihn eine Streife in die Haftzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main mit dem Ziel der richterlichen Vorführung.

