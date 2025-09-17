PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-GTH: Kollision

Eisenach (ots)

Im Bereich Bleichrasen ereignete sich gestern Abend ein Verkehrsunfall. Ein 17-jähriger Simson-Fahrer befuhr die Straße in Richtung Kasseler Straße. Ein von links kommender 40-jähriger Fahrer eines Mitsubishi übersah offenbar den vorfahrtsberechtigten Mopedfahrer, sodass es zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer kam. Der 17-jährige wurde verletzt und kam in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden, der Mitsubishi war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

