Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kollision

Eisenach (ots)

Im Bereich Bleichrasen ereignete sich gestern Abend ein Verkehrsunfall. Ein 17-jähriger Simson-Fahrer befuhr die Straße in Richtung Kasseler Straße. Ein von links kommender 40-jähriger Fahrer eines Mitsubishi übersah offenbar den vorfahrtsberechtigten Mopedfahrer, sodass es zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer kam. Der 17-jährige wurde verletzt und kam in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden, der Mitsubishi war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell