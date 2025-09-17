PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Kontrollstelle anlässlich der RoadPOL Safety Days

Bingen (ots)

Anlässlich der "RoadPOL Safety Days" mit besonderem Fokus auf die Seniorensicherheit führten Beamte der PI Bingen am 17.09.2025 in der Zeit von 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr am Kreisverkehr in der Hitchinstraße eine stationäre Kontrollmaßnahme durch. Dem Zielklientel wurden hierbei im Rahmen zahlreicher Verkehrskontrollen Informationsmaterialien- und Broschüren mit Tipps zum Erhalt und eigenen Überprüfung der Fahrtauglichkeit bis ins hohe Alter an die Hand gegeben. Zudem erfolgte eine Sensibilisierung hinsichtlich der sich aus dem Straßenverkehr ergebenden Gefahren für die Betroffenen selbst sowie auch unbeteiligte Dritte. Im Rahmen der Kontrollmaßnahme musste festgestellt werden, dass sich insbesondere die Seniorinnen und Senioren nicht an die Gurtpflicht hielten. Von insgesamt 11 festgestellten Gurtverstößen im Kontrollzeitraum, entfielen 8 Verstöße auf Fahrerinnen und Fahrer im Alter über 60 Jahre. Bei einem 54-jährigen Verkehrsteilnehmer aus dem Landkreis Bad Kreuznach konnte im Rahmen der Kontrollmaßnahme festgestellt werden, dass diesem die Fahrerlaubnis unanfechtbar entzogen wurde. Darüber hinaus ergaben sich bei ihm eindeutige Anzeichen auf einen Betäubungsmittekonsum. Ein Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht und reagierte positiv auf die Stoffgruppe der Amphetamine. Zu allem Überfluss für den Kontrollierten konnten die Beamten am Fahrzeug auch noch nicht erlaubte Veränderungen nachweisen, wodurch die Betriebserlaubnis des KFZ erloschen ist. Neben dem 54-jährigen musste sich auch noch ein 57-jähriger Nutzer eines E-Scooters einer Blutentnahme unterziehen. Dieser wurde auf der Rückfahrt von der Kontrollstelle einer Verkehrskontrolle unterzogen und stand offensichtlich unter dem Einfluss von THC, was er zum einen einräumte und zum anderen auch durch den Schnelltest bestätigt wurde. In beiden Fällen wurde die Weiterfahrt unterbunden.

Im Gesamtverlauf der Kontrollmaßnahme konnten folgende Verstöße festgestellt und entsprechend geahndet werden: 1x Fahren ohne Fahrerlaubnis; 2x Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln; 1x Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz; 11x Gurtverstoß; 3x Erlöschen Betriebserlaubnis;

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell

