Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Berauschte Fahrt ohne Fahrerlaubnis

Bingen (ots)

Am Mittwoch den 10.09.25 gegen 23:00 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Bingen auf der Mainzer Straße in Bingen-Kempten einen Kleinwagen aus dem Binger Zulassungsbezirk. Das Fahrzeug war der Streife aus der Vergangenheit bereits wegen einer Drogenfahrt bekannt. Bei der nun durchgeführten Kontrolle saß zwar eine andere Person am Steuer, der 32-jährige Fahrer ist allerdings erst garnicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Zu allem Überfluss ergaben sich zudem Anzeichen auf einen zeitnahen Drogenkonsum. Der Fahrer räumte den Konsum von Cannabis am Vortag ein, zudem konnte eine erlaubte Menge in Höhe von etwas 5 Gramm Marihuana aufgefunden werden. Ein Drogenschnelltest bestätigte die Angaben und lieferte zudem Anhaltspunkte für einen zusätzlichen Konsum von Kokain. Die Weiterfahrt wurde untersagt und dem Fahrer eine Blutprobe entnommen.

