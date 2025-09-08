PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Wiederholungstäter unter Cannabiseinfluss

Bingen (ots)

Am 08.09.25 gegen 17:35 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei Bingen in der Vorstadt einen 27-jährigen Fahrer eines PKW. Der Fahrer war der Streife aus einer Verkehrskontrolle im Juli diesen Jahres bekannt. Hierbei konnte dem Fahrer der Konsum von Cannabis nachgewiesen werden. Auch in der nun durchgeführten Verkehrskontrolle ergaben sich erneut Anzeichen auf eine Marihuanabeeinflussung. Der Fahrer räumte den Konsum schließlich ein und auch der Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und dem Fahrer eine Blutprobe entnommen. Er wird nun mit einem verdoppelten Bußgeld von mindestens 1000EUR und einem Fahrverbot von 3 Monaten rechnen müssen. Zudem wird die Führerscheinstelle die Eignung zum Führen von fahrerlaubnispflichtigen Kraftfahrzeugen prüfen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 905-0
E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/6qMj62o

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell

