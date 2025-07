Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt: Zeugen nach Sachbeschädigung an Pkw gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag (27.07.2025) zwischen 00:00 Uhr und 17:20 Uhr beschädigten unbekannte Täter in der Schwabstraße in Weil der Stadt einen geparkten Skoda. Hierbei wurde mutmaßlich mit einem spitzen Gegenstand die gesamte Karosserie zerkratzt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Leonberg in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell