Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Vermisstensuche endet erfolgreich

Waldalgesheim (ots)

Am Abend des 06.09.2025 kam es im Bereich rund um Waldalgesheim zu einer umfangreichen Vermisstensuche. Auslöser für die Suche war ein 72-Jähriger an Demenz leidender Altenheimbewohner, welcher gegen 20:00 Uhr als vermisst gemeldet wurde. Durch zahlreiche Kräfte der örtlichen Feuerwehren, des Rettungsdienstes und der Polizei wurde unter Zuhilfenahme von Drohnen, ausgestattet mit Wärmebildkameras, nach der Person gesucht. Gegen 00:58 Uhr konnte durch den Polizeihubschrauber, welcher ebenfalls in die Suchmaßnahmen eingebunden war, der Vermisste zwar leicht unterkühlt, aber ansprechbar und ohne sichtliche Verletzungen aufgefunden und an den Rettungsdienst übergeben werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 905-0
E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

