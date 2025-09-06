Feuerwehr der Stadt Arnsberg

FW-AR: Feuerwehreinsatz auf der Rumbecker Straße - Entwarnung nach starker Verrauchung

Arnsberg (ots)

Am 06.09.2025 wurde die Feuerwehr zu einem Einsatz auf der Rumbecker Straße in Arnsberg alarmiert. Gemeldet war eine verrauchte Wohnung, in der sich möglicherweise noch Personen aufhalten könnten. Umgehend rückten zahlreiche Kräfte aus: Der Löschzug Arnsberg, der Löschzug Oeventrop, die Löschgruppe Rumbeck, der Fernmeldedienst, der Einsatzführungsdienst, die hauptamtlichen Kräfte aus Arnsberg und Neheim sowie der Rettungsdienst machten sich auf den Weg zur Einsatzstelle. Vor Ort verschafften sich die Einsatzkräfte rasch Zugang zu der betroffenen Wohnung. Die Ursache der Verqualmung konnte schnell festgestellt werden: Ein Topf war auf dem Herd vergessen worden. Die Feuerwehr entfernte den Topf, kontrollierte die Räumlichkeiten gründlich und sorgte mit Belüftungsmaßnahmen dafür, dass die Wohnung wieder rauchfrei wurde. Glücklicherweise wurde keine Person in der Wohnung angetroffen und niemand verletzt. Die Feuerwehr weist in diesem Zusammenhang erneut darauf hin, Kochstellen niemals unbeaufsichtigt zu lassen. Schon kleine Unachtsamkeiten können zu gefährlichen Situationen führen.

