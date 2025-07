Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Unbekannten nach Einbruch geflüchtet

Mechernich-Firmenich (ots)

In der Nacht zum 24. Juli hebelten Unbekannte gegen 2 Uhr eine Tür zum Bistro in der Eifel-Therme in der Straße An der Zikkurat in Mechernich-Firmenich auf. Hierbei wurde ein Alarm ausgelöst.

Ein Zeuge bemerkte zunächst den Alarm und anschließend eine unbekannte Person.

Daraufhin informierte der Zeuge die Polizei. Die Unbekannten flüchteten von der Örtlichkeit.

Ein Unbekannter konnte von dem Zeugen verfolgt werden.

Dieser verlor den Unbekannten jedoch im Bereich der Bundesstraße 266/ Lohmühle aus den Augen.

Eine eigeleitete Nahbereichsfahndung, bei der auch ein Diensthund eingesetzt wurde, verlief negativ. Es konnte keine Person mehr angetroffen werden.

Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden:

- Männlich - Ca. 18 Jahre alt - Ca. 185 cm groß - Schlanke Statue - Schwarzer Hoodie - Blonde Haare - Weißes T-Shirt - Hellblaue Jeans - Turnschuhe

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich des besonders schweren Fall des Diebstahls aufgenommen. Ob die Unbekannten in das Gebäude gelangten und ob etwas entwendet wurde, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zu den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der 02251 7990 oder per E-Mail unter poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell