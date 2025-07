POL-EU: Frau schwer verletzt in Olef aufgefunden - Kriminalpolizei ermittelt

Weilerswist-Metternich (ots) - Am gestrigen Dienstag (22. Juli) kam es gegen 8 Uhr zu einem Küchenbrand in einem Zweifamilienhaus in der Jakob-Brock-Straße in Weilerswist-Metternich. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte ein Kleinkind während der Essenszubereitung mit seiner Mutter unbemerkt den Herd eingeschaltet. Nachdem das Essen zubereitet war, begab sich die Frau mit dem Kleinkind ins Wohnzimmer. Im Anschluss geriet ...

mehr