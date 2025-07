POL-EU: Radfahrer kam von der Fahrbahn ab

Mechernich (ots) - In der Nacht zum Dienstag (22. Juli) wurde gegen 3 Uhr in ein Spielcasino in der Straße Georges-Girard-Ring in Mechernich eingebrochen. Die Täter beschädigten die Fassade des Gebäudes und gelangten durch eine Öffnung in das Casino. Dort brachen sie zwei Spielautomaten auf und entwendeten eine unbekannte Summe an Bargeld. Anschließend entfernten sich die Unbekannten in unbekannte Richtung. Es entstand ein erheblicher Sachschaden an der Fassade und an ...

