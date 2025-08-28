FW-AR: Löschzug Neheim trainiert Rettung mehrerer vermisster Personen - Drohnentechnik unterstützt Übung auf Firmengelände

Feuerwehr der Stadt Arnsberg

Am Freitagabend führte der Löschzug Neheim eine umfangreiche Einsatzübung auf dem Gelände der Firma Driller durch. Ziel der Übung war die Rettung mehrerer vermisster Personen aus unwegsamem Gelände, um die Einsatzkräfte auf komplexe Lagen vorzubereiten.

Das Übungsszenario stellte sich wie folgt dar: Ein LKW-Fahrer einer Fremdfirma hatte seinen LKW auf dem Betriebsgelände abgestellt, als er plötzlich Hilferufe mehrerer vermutlich jugendlicher Personen wahrnahm. Da das Areal aus verschiedenen Baustoffhalden besteht und schwer zugänglich ist, rief er umgehend die Feuerwehr.

Beim Eintreffen des Löschzuges Neheim war die Situation zunächst sehr unübersichtlich. Um sich schnell einen Überblick zu verschaffen, wurde die Drohneneinheit der Feuerwehr Arnsberg zur Unterstützung hinzugezogen. Die Drohne war in kürzester Zeit einsatzbereit und lokalisierte bereits nach kurzer Zeit die erste vermisste Person auf einem Baustoffhügel. Sofort wurde ein Trupp zur Rettung entsandt.

Im weiteren Verlauf entdeckte die Drohne zwei weitere Personen in der Nähe eines Förderbandes - eine davon lag unter dem Band und war besonders schwer erreichbar. Für die Rettung kam daher die Drehleiter in Kombination mit einer Schleifkorbtrage zum Einsatz. Eine weitere vermisste Person konnte durch einen Trupp in einem Schacht aufgefunden und gerettet werden.

