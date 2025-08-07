Feuerwehr der Stadt Arnsberg

FW-AR: Farbenfrohe Hingucker am Arnsberger Bahnhof

Arnsberg (ots)

Im Rahmen des Ferienprogramms des Familienbüros haben in der vergangenen und der laufenden Wochen 2 Graffiti- Workshops in der Nähe des Arnsberger Bahnhofs stattgefunden.

Zunächst wurde die zu den Schienen hin gelegene Außenwand des Feuerwehrmuseums "Brennpunkt" gestaltet. Unter Anleitung der Graffiti-Künstler von "Spruehduo" aus Soest, konnten 16 Kinder und Jugendliche erste Erfahrungen im Sprayen sammeln. Dabei ging es nicht nur um die richtige Technik und angemessene Sicherheitsvorkehrungen wie Masken und Handschuhe, sondern auch um den verantwortungsvollen Umgang mit den Sprühdosen.

Das Projekt war eine Kooperation des Familienbüros, der örtlichen Jugendfeuerwehr und der Arnsberger Feuerwehr Historie e.V. Die Gruppe der Teilnehmenden setzte sich aus Mitgliedern der Jugendfeuerwehr und anderen Interessierten zusammen.

Innerhalb von vier Tagen wurde die Wandfläche von 32 x 4 m mit einem Bild mit Bezug zur Feuerwehr und Arnsberg gestaltet. Außerdem konnten Kunstwerke zum Mitnehmen auf Papier und Leinwand gesprüht werden. Ein weiteres Highlight war die Führung im "Brennpunkt". Da es sich um ein Mitmachmuseum handelt, konnten die Teilnehmenden die Feuerwehrgeschichte hautnah und zum Anfassen erleben.

Die Verpflegung während des Workshops übernahmen Mitglieder der Arnsberger Feuerwehr Historie e.V., die im Museum täglich ein warmes Mittagessen für die fleißigen Kids, die Graffitikünstler und die Betreuenden zubereiteten.

Auch Bürgermeister Bittner ließ es sich nicht nehmen, am letzten Workshop Tag vorbei zu schauen um das (noch nicht ganz fertige) Kunstwerk zu bewundern. "Alle die hier mit dem Zug ankommen, werden zukünftig von diesem Kunstwerk begrüßt" Freute er sich "Es macht die wichtige Arbeit unserer Feuerwehr sichtbar und ist zeitgleich eine tolle Aufwertung für die Bahnhofsgegend."

Als nächstes fand ein weiterer, etwas kleinerer, Workshop statt. In diesem Projekt des Familienbüros nahmen sich die sechs Teilnehmenden, wieder unter Anleitung des Spruehduos, den WC- Container neben dem Bahnhof vor. Der ursprünglich blaue, über die Zeit aber vollgeschmierte Würfel, wurde mit Arnsberger Wahrzeichen zu einem echten Hingucker gestaltet. Durch Stil und Farbgebung ist der Zusammenhang mit dem Kunstwerk am Museum klar erkennbar. Auch dieses Projekt ist eine optische Bereicherung für das Bahnhofsgelände.

Dass beide Projekte umgesetzt werden konnten lag nicht zuletzt am Kulturbüro der Stadt Arnsberg, welches Fördergelder für Urban Arts (Kunst im öffentlichen Raum) zur Verfügung stellen konnte.

Alle Beteiligten hoffen, dass die beiden Kunstwerke lange erhalten bleiben.

Original-Content von: Feuerwehr der Stadt Arnsberg, übermittelt durch news aktuell