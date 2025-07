Feuerwehr der Stadt Arnsberg

FW-AR: Brand in Gewerbebetrieb

Feuerwehr verhindert größere Schäden

Arnsberg (ots)

Am frühen Mittwochmorgen gegen 7 Uhr wurde die Feuerwehr Arnsberg zu einem Brand in einem Gewerbebetrieb im Ortsteil Bruchhausen alarmiert. In einer Filteranlage war es zu einem Feuer gekommen, das jedoch durch das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte zügig unter Kontrolle gebracht werden konnte. Die Feuerwehr bekämpfte den Brand unter schwerem Atemschutz und entfernte das Brandgut aus der Anlage. Zur Sicherheit wurden angrenzende Rohrleitungen mit einer Wärmebildkamera überprüft, um mögliche Glutnester auszuschließen. Nach rund zwei Stunden war der Einsatz beendet. Die Betriebsfeuerwehr des Unternehmens übernahm im Anschluss die Brandwache. Im Einsatz waren der Löschzug Bruchhausen/Niedereimer, der Löschzug Hüsten, die Hauptamtliche Wache Arnsberg, der Einsatzführungsdienst, die Pressestelle der Feuerwehr, die Polizei sowie die Betriebsfeuerwehr.

