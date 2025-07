Feuerwehr der Stadt Arnsberg

FW-AR: Brand in Recyclingbetrieb - Starke Rauchentwicklung, ein Mitarbeiter verletzt

Arnsberg (ots)

Arnsberg, 29. Juli 2025 - Am Dienstagnachmittag wurde die Feuerwehr Arnsberg um 15:52 Uhr zu einem Brand in einem Recyclingbetrieb in Bahnhofsnähe alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte standen zwei große Container mit Elektroschrott in Vollbrand. Es kam zu einer erheblichen Rauchentwicklung.

Aus Sicherheitsgründen wurde vorsorglich eine Warnmeldung über die NINA-App an die Bevölkerung herausgegeben. Messungen durch den Löschzug Neheim, der mit einem speziellen Mess- und Warnfahrzeug vor Ort war, ergaben jedoch, dass keine Gefahr durch Schadstoffe bestand. Die Warnung konnte daher zeitnah wieder aufgehoben werden. Zur Brandbekämpfung waren vier Trupps unter Atemschutz im Einsatz. Um ausreichend Atemschutzgeräte vor Ort bereitzustellen, wurde zusätzlich der Gerätewagen Atemschutz alarmiert. Nachdem das Feuer unter Kontrolle war, wurde ein Schaumlöschangriff durchgeführt, um die letzten Glutnester abzulöschen.

Insgesamt waren rund 40 Einsatzkräfte vor Ort, darunter die Hauptwache Arnsberg, der Einsatzführungsdienst, der Löschzug Arnsberg, der Löschzug Neheim mit dem Mess- und Warnfahrzeug, der Gerätewagen Atemschutz, der Rettungsdienst der Stadt Arnsberg sowie die Polizei.

Ein Mitarbeiter des Betriebs wurde durch den Rettungsdienst versorgt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Einsatz konnte gegen 17:00 Uhr beendet werden.

