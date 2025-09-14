PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verkehrsüberwachung des Heilig-Kreuz-Weg in Bingen

Bingen (ots)

Am Mittag des 14.09.25 führten Beamte der Polizeiinspektion Bingen zwischen 15:15 Uhr und 15:45 Uhr eine Verkehrsüberwachung im Bereich des Heilig-Kreuz-Weg in Bingen, Ortsteil Bingerbrück, durch. Grund hierfür waren vermehrten Bürgerbeschwerden, welche das verbotswidrige Nutzen des Weges an Sonn- und Feiertagen beanstandeten. In dem Überwachungszeitraum konnten insgesamt 7 Fahrzeuge einer Kontrolle unterzogen und entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet werden. Teilweise herrschte Unwissenheit unter den Verkehrsteilnehmer, da das Durchfahrtsverbot an Werktagen nicht bestehe. Durch passierende Spaziergänger wurden die Kontrollmaßnahmen positiv aufgenommen. Auch zukünftig wird die Polizeiinspektion Bingen an der besagten Örtlichkeit Kontrollmaßnahmen durchführen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 905-0
E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/6qMj62o

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell

