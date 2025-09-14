PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Zeugen nach Reifendiebstahl gesucht

Bacharach (ots)

In der Nacht vom 12.09.2025 auf den 13.09.2025 wurden an einem Personenkraftwagen, der an der Bundesstraße 9 in Bacharach, kurz vor dem Ortsausgang in Richtung Oberwesel, geparkt war, drei Reifen samt Felgen entwendet. Hierzu bockten der oder die derzeit unbekannten Täter das Fahrzeug auf mehreren Pflastersteinen auf. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06721 905-0 bei der Polizeiinspektion Bingen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 905-0
E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/6qMj62o

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell

