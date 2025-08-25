Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Greifswald

Greifswald (LK VG) (ots)

Am 25.08.2025 kam es in der Koitenhäger Landstraße in Greifwald zu einem Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhaus. Gegen 08:10 Uhr bemerkte eine Anwohnerin eine Rauchentwicklung in der betroffenen Wohnung und alarmierte umgehend die Einsatzkräfte. Beim Eintreffen von Feuerwehr und Polizei drang bereits dichter Rauch aus den Fenstern und der Wohnungstür. Die eingesetzten Kameraden der Feuerwehr konnten den Brand schnell löschen und so ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäudeteile verhindern. Der Aufgang des Mehrfamilienhaus wurde vorsorglich evakuiert. Ein 60-Jähriger wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in die Universitätsmedizin Greifswald verbracht. Alle anderen Personen blieben unverletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte ein technischer Defekt an einem Ladekabel ursächlich für den Brand gewesen sein. Eine abschließende Klärung steht jedoch noch aus. Zur weiteren Untersuchung der Brandursache kam auf Weisung der Staatsanwaltschaft Stralsund ein Brandursachenermittler zum Einsatz. Die betroffene Wohnung im Erdgeschoss ist durch den Brand und die Löscharbeiten unbewohnbar. Die Bewohner kommen vorübergehend in einem Ausweichquartier unter. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 50.000 Euro. Zur Brandbekämpfung waren etwa 40 Kameraden der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Greifswald im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell