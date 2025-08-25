PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Greifswald

Greifswald (LK VG) (ots)

Am 25.08.2025 kam es in der Koitenhäger Landstraße in Greifwald zu 
einem Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhaus. Gegen 08:10 Uhr 
bemerkte eine Anwohnerin eine Rauchentwicklung in der betroffenen 
Wohnung und alarmierte umgehend die Einsatzkräfte. Beim Eintreffen 
von Feuerwehr und Polizei drang bereits dichter Rauch aus den 
Fenstern und der Wohnungstür. Die eingesetzten Kameraden der 
Feuerwehr konnten den Brand schnell löschen und so ein Übergreifen 
der Flammen auf weitere Gebäudeteile verhindern. Der Aufgang des 
Mehrfamilienhaus wurde vorsorglich evakuiert. Ein 60-Jähriger wurde 
mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in die Universitätsmedizin 
Greifswald verbracht. Alle anderen Personen blieben unverletzt. Nach 
bisherigen Erkenntnissen könnte ein technischer Defekt an einem 
Ladekabel ursächlich für den Brand gewesen sein. Eine abschließende 
Klärung steht jedoch noch aus. Zur weiteren Untersuchung der 
Brandursache kam auf Weisung der Staatsanwaltschaft Stralsund ein 
Brandursachenermittler zum Einsatz. Die betroffene Wohnung im 
Erdgeschoss ist durch den Brand und die Löscharbeiten unbewohnbar. 
Die Bewohner kommen vorübergehend in einem Ausweichquartier unter. Es
entstand ein Gesamtschaden von ca. 50.000 Euro. Zur Brandbekämpfung 
waren etwa 40 Kameraden der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen 
Feuerwehr Greifswald im Einsatz.

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Holger Bahls
Erster Polizeihauptkommissar
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen zu den Bürozeiten:
Bitte innerhalb der Bürozeiten an die jeweils regional und
thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg) wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren