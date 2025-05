Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (445) Folgenschwerer Brand in Mehrfamilienhaus

Bad Windsheim (ots)

In den frühen Donnerstagmorgenstunden (01.05.2025) ereignete sich ein folgenschwerer Brand in einem Mehrfamilienhaus in Burgbernheim (Lkrs. Neustadt an der Aisch). Ein 74-jähriger Mann verstarb, ein 68-jähriger Mann erlitt schwerer Verletzungen.

Kurz nach Mitternacht alarmierten Anwohner die Intgrierte Leitstelle, dass dichter Rauch aus einem Mehrfamilienhaus am Rathausplatz dringen solle. Beim Eintreffen der alarmierten Feuerwehren der umliegenden Gemeinden, war deutlicher Flammenschlag aus dem 1. und 2. Obergeschoss des Wohnhauses festzustellen.

Ein 68-jähriger Bewohner des Wohnhauses rettete sich mit einem Sprung aus dem zweiten Obergeschoß. Hierbei erlitt der Mann schwere Verletzungen und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gefahren.

Der Feuerwehr gelang es den Brand rasch abzulöschen. Jedoch konnte ein 74-jähriger Bewohner einer Wohnung im ersten Obergeschoß nur noch tot von den Rettungskräften aus dem Anwesen geborgen werden.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Ermittlungen vor Ort. Die Ansbacher Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen zur Klärung des Brandgeschehens aufgenommen.

