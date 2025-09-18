LPI-GTH: Brand
Neudietendorf (Landkreis Gotha) (ots)
Ein Sachschaden in geschätzter Höhe von 50.000 Euro entstand gestern Morgen bei einem Brand eines Nebengelasses eines Einfamilienhauses in der Drei-Gleichen-Straße. Ein 51-jähriger Bewohner wurde dabei schwer verletzt. Er kam mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Eine 50-Jährige verletzte sich leicht. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird eine vorsätzliche Inbrandsetzung ausgeschlossen. (jd)
