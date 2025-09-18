PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-GTH: Brand

Neudietendorf (Landkreis Gotha) (ots)

Ein Sachschaden in geschätzter Höhe von 50.000 Euro entstand gestern Morgen bei einem Brand eines Nebengelasses eines Einfamilienhauses in der Drei-Gleichen-Straße. Ein 51-jähriger Bewohner wurde dabei schwer verletzt. Er kam mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Eine 50-Jährige verletzte sich leicht. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird eine vorsätzliche Inbrandsetzung ausgeschlossen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

