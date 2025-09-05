PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DN: Wahlplakat in Brand gesetzt und Zeugen bedroht

Jülich (ots)

Ein bislang unbekannter Tatverdächtiger setzte am gestrigen Abend (04.09.2025) ein Wahlplakat in der Franz-von-Sales-Straße in Brand. Trotz des Versuchs eines Zeugen, ihn bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten, gelang ihm unter Androhung von Gewalt die Flucht.

Gegen 22:00 Uhr beobachtete ein Zeuge auf dem Heimweg einen bislang unbekannten Tatverdächtigen wie dieser ein Wahlplakat in einem Fußgängerdurchgang in Brand setzte. Bei Ansprache des Verdächtigen und dem Versuch ihn bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei festzuhalten, bedrohte der Täter den Zeugen mit einem Messer und flüchtete unerkannt zu Fuß von der Tatörtlichkeit. Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen durch Einsatzkräfte der Polizei verliefen negativ.

Der Geschädigte kann den Täter wie folgt beschreiben:

   -	männlich -	ca. 170cm -	schlanke Statur

Die Person sprach aktzentfreies Deutsch und war zur Tatzeit mit einer dunkelblauen Jeanshose und einem schwarzen Kapuzenpullover bekleidet. Das Gesicht des Täters war durch eine schwarze Gesichtsmaske verdeckt. Der Staatsschutz der Polizei Aachen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern machen können oder sonstige verdächtige Umstände im Umfeld des Tatortes beobachtet haben, sich bei der Polizei Aachen unter der Telefonnummer 0241 9577 - 35301 zu melden.

