PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: Wohnungseinbruch im Hochhaus

Düren (ots)

Unbekannte Tatverdächtige drangen am Mittwoch (03.09.2025) widerrechtlich in eine Wohnung im 8. Obergeschoss eines Wohnhauses im Miesheimer Weg ein und entwendeten Bargeld und einen PKW-Schlüssel. Die Polizei sucht Zeugen.

Bereits bei seiner Heimkehr gegen 16:15 Uhr wunderte sich der Geschädigte über die offenstehende Zugangstür seiner Wohnung. Bei Betreten der Wohnung bestätigte sich dann der Verdacht, dass eingebrochen wurde. Entwendet wurden nach Angaben des Geschädigten Bargeld und ein PKW-Schlüssel. Verlassen hatte der Geschädigte die Wohnung morgens gegen 05:30 Uhr. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern machen können oder sonstige verdächtige Umstände im Umfeld des Tatortes beobachtet haben, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02421 949 - 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
  • 04.09.2025 – 11:35

    POL-DN: Drei Leichtverletzte bei Zimmerbrand

    Düren (ots) - Die Explosion eines Lithium-Ionen-Akkus löste in der Nacht zu Donnerstag (04.09.2025) einen Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Schloßbergstraße aus, bei dem letztlich drei Bewohner des Hauses durch Rauchgase leicht verletzt wurden. Gegen 00:15 Uhr wurden der Bewohner der Erdgeschosswohnung in Birkesdorf aufgeschreckt. Nach seinen Angaben war der Akku einer Computermaus, der im vorgesehenen ...

    mehr
  • 04.09.2025 – 11:30

    POL-DN: Mutter und Sohn bei Kollision mit PKW leicht verletzt

    Düren (ots) - Bei einer Kollision zwischen einem Pedelec und einem abbiegenden PKW wurde am gestrigen Morgen (03.09.2025) auf der Nideggener Straße eine 28-jährige Frau aus Düren und ihr 6-jähriger Sohn leicht verletzt. Beide wurden zur medizinischen Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die junge Frau wollte auf der Nideggener Straße die Einmündung Piusstraße in Richtung stadtauswärts ...

    mehr
  • 04.09.2025 – 11:30

    POL-DN: Falsche Polizeibeamte berauben Touristen auf der Autobahn

    Merzenich (ots) - Eine unschöne Begegnung mit falschen Polizeibeamten erlebte gestern (03.09.2025) gegen 18:36 Uhr eine Familie aus England auf der BAB 4 in Höhe der Ortslage Merzenich in Fahrtrichtung Aachen. Dreiste Täter, die sich als Polizisten ausgaben, stoppten den PKW einer durchreisenden Familie aus England auf dem Seitenstreifen und raubten schließlich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren