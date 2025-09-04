Polizei Düren

POL-DN: Wohnungseinbruch im Hochhaus

Düren (ots)

Unbekannte Tatverdächtige drangen am Mittwoch (03.09.2025) widerrechtlich in eine Wohnung im 8. Obergeschoss eines Wohnhauses im Miesheimer Weg ein und entwendeten Bargeld und einen PKW-Schlüssel. Die Polizei sucht Zeugen.

Bereits bei seiner Heimkehr gegen 16:15 Uhr wunderte sich der Geschädigte über die offenstehende Zugangstür seiner Wohnung. Bei Betreten der Wohnung bestätigte sich dann der Verdacht, dass eingebrochen wurde. Entwendet wurden nach Angaben des Geschädigten Bargeld und ein PKW-Schlüssel. Verlassen hatte der Geschädigte die Wohnung morgens gegen 05:30 Uhr. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern machen können oder sonstige verdächtige Umstände im Umfeld des Tatortes beobachtet haben, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02421 949 - 0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell