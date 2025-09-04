Polizei Düren

POL-DN: Mutter und Sohn bei Kollision mit PKW leicht verletzt

Düren (ots)

Bei einer Kollision zwischen einem Pedelec und einem abbiegenden PKW wurde am gestrigen Morgen (03.09.2025) auf der Nideggener Straße eine 28-jährige Frau aus Düren und ihr 6-jähriger Sohn leicht verletzt. Beide wurden zur medizinischen Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Die junge Frau wollte auf der Nideggener Straße die Einmündung Piusstraße in Richtung stadtauswärts überqueren. Hierzu hatte sie vor der Einmündung angehalten und war von ihrem Pedelec gestiegen. Ihr kleiner Sohn befand sich ohne zusätzliche Sicherung hinten auf dem Fahrrad. Als sie die Einmündung gerade überqueren wollte und beim Anfahren auf ihr Fahrrad steigen wollte, kollidierte sie im Einmündungsbereich mit dem PKW einer 47-jährigen Frau aus Düren, die von der Piusstraße nach rechts auf die Nideggener Straße abbiegen wollte. Diese hatte die junge Radfahrerin nach eigenen Angaben übersehen. Die Zweiradfahrerin kam durch die Kollision zu Fall und wurde ebenso wie ihr Sohn leicht verletzt. Beide wurden zur ärztlichen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 300,- Euro geschätzt.

