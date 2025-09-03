PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DN: Zwei auf einen Streich

Jülich (ots)

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht auf Dienstag (02.09.2025) gleich zwei nebeneinander abgestellte Motorroller am Aachener Tor in Jülich. Die Polizei bittet um Hinweise.

Eine unschöne Überraschung erlebte die Besitzerin eines Motorrollers am Dienstagmorgen gegen 04:00 Uhr. Eigentlich wollte sie mit dem vor der Haustür abgestellten Gefährt den Weg zur Arbeit antreten. Stattdessen konnte sie nur das Fehlen des Rollers feststellen. Damit nicht genug, denn auch der in unmittelbarer Nähe abgestellte Motorroller eines Nachbarn war entwendet worden. Die Tatzeit konnten die Geschädigten auf den Zeitraum von Montag, 01.09.2025, 22:00 Uhr bis Dienstag, 02.09.2025, 04:00 Uhr eingrenzen. Bei den entwendeten Motorrollern handelt es sich zum einen um ein Kleinkraftrad Apirilia C50 in Schwarz mit dem aktuellen Versicherungskennzeichen 302 CGP und zum anderen um ein Kleinkraftrad Aprilia SR50 Sport in Rot mit dem Versicherungskennzeichen 590 KLA.

Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern machen können oder sonstige verdächtige Umstände im Umfeld des Tatortes beobachtet haben, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02421 949 - 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

