Polizei Düren

POL-DN: Straßenraub am Bahnhof Düren

Düren (ots)

Ein unbekannter Tatverdächtiger entriss einem 65-jährigen Mann am gestrigen Abend (02.09.2025) in der Nähe des Dürener Bahnhofs gewaltsam seine Umhängetasche und flüchtete fußläufig. Die Polizei sucht Zeugen

Nach einem Gaststättenbesuch war der 65-jährige Geschädigte aus Düren gerade im Begriff den Heimweg per Taxi anzutreten, als er gegen 23:05 Uhr vor der Gaststätte auf der Josef-Schregel-Straße von einer männlichen Person angegangen wurde, die es auf die am Körper getragene Umhängetasche des Geschädigten mit Smartphone, Bargeld und Schlüssel, abgesehen hatte. Durch das gewaltsame Entreißen der Tasche, stürzte der Geschädigte zu Boden und verletzte sich leicht. Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen nach dem fußläufig in Richtung Nordstadt flüchtenden Tatverdächtigen verliefen negativ. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Der Geschädigte und ein Zeuge beschreiben den Tatverdächtigen wie folgt:

- männlich - ca. 180 - 185cm - schlanke Statur - Vollbart - dunkler Teint

Zur Tatzeit trug die Person einen schwarzen Kapuzenpullover und eine kurze Jeanshose.

Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern machen können oder sonstige verdächtige Umstände im Umfeld des Tatortes beobachtet haben, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02421 949 - 0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell