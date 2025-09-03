Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Werkstatt - Polizei sucht Zeugen

Inden (ots)

Zwischen Montagabend (01.09.2025) und Dienstagmorgen (02.09.2025) kam es zu einem Einbruch in eine Werkstatt in der Straße Am Fischweiher. Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich mindestens ein bislang unbekannter Täter in der Zeit zwischen 17:00 Uhr am Montag und 07:35 Uhr am Dienstag Zutritt zu dem Innenhof des Grundstücks. Anschließend drang er gewaltsam in das Büro der Werkstatt ein und durchsuchte dieses sowie einen Schrank in der Werkstatthalle. Ob und welche Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, sich unter der Rufnummer 02421 949-0 bei der Polizei Düren zu melden.

