Polizei Düren

POL-DN: Drei Leichtverletzte bei Zimmerbrand

Düren (ots)

Die Explosion eines Lithium-Ionen-Akkus löste in der Nacht zu Donnerstag (04.09.2025) einen Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Schloßbergstraße aus, bei dem letztlich drei Bewohner des Hauses durch Rauchgase leicht verletzt wurden.

Gegen 00:15 Uhr wurden der Bewohner der Erdgeschosswohnung in Birkesdorf aufgeschreckt. Nach seinen Angaben war der Akku einer Computermaus, der im vorgesehenen Ladegerät aufgeladen wurde, ohne Vorankündigung in der Wohnung explodiert und hatte zu einer Brandentstehung in den Räumlichkeiten gesorgt. Erste Versuche den Brand zu löschen schlugen fehl, so dass den Bewohner zunächst nur die Flucht ins Freie blieb. Der Brand konnte durch die eintreffende Feuerwehr schnell gelöscht werden. Dennoch wurden insgesamt drei Bewohner des Mehrfamilienhauses leicht durch Rauchgase verletzt und zur medizinischen Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

