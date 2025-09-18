LPI-GTH: Diebstahl
Gotha (ots)
Ein oder mehrere bislang unbekannte Personen entwendeten in der Zeit zwischen gestern, 15.00 Uhr und heute, 06.40 Uhr eine mehrere Meter lange Dachrinne eines Firmengebäudes eines Baustoffhandels in der Gleichenstraße. Der Wert des Beuteguts wird auf 400 Euro geschätzt. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0244146/2025) entgegen. (jd)
