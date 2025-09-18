PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-GTH: Motorsense entwendet

Arnstadt (ots)

Eine Motorsense des Typs "Stihl FS111" entwendeten ein oder mehrere unbekannte Personen heute im Bereich eines Museums im "Rehestädter Weg". Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen 11.15 Uhr und 11.30 Uhr. Der Tatort konnte offenbar nur durch Übertreten eines Gleisbettes erreicht werden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0244553/2025) entgegen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

