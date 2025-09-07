Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Gemeinsame Pressemitteilung der Bundespolizei und der Landespolizei Hamburg zur Gewaltprävention und zur Kontrolle des Waffenverbots im ÖPNV-

Hamburg (ots)

Vom 06. auf den 07.09.2025 führte die Bundespolizeiinspektion Hamburg gemeinsam mit der Landespolizei Hamburg in der Zeit von 18:00 Uhr bis 02:00 Uhr einen Schwerpunkteinsatz zur Gewaltprävention und zur Kontrolle des Waffenverbots im ÖPNV rund um den Hamburger Hauptbahnhof durch.

"Die Kontrollen hatten das Ziel, einerseits das Dunkelfeld des Mitführens gefährlicher Gegenstände aufzuhellen und andererseits die klare Botschaft zu vermitteln, dass im Bahnverkehr (ÖPNV) Waffen jeglicher Art nichts zu suchen haben!"

Die Maßnahmen wurden durch die Verbundpartner der DB Sicherheit und Hochbahnwache flankiert. Über 70 Einsatzkräfte der Bundespolizei und der Landespolizei Hamburg konnten folgende Feststellungen erzielen: - 670 x Personenkontrollen - - 13 x Sicherstellungen (6x Messer, 4x Pfefferspray, 3x Betäubungsmittel)- -5x Fahndungstreffer: (4x Aufenthaltsermittlung der Staatsanwaltschaft nach Straftat, 1x Haftbefehl-zugeführt in die UHA)-

Entsprechende OWI- und Strafverfahren wurden durch die eingesetzten Polizeibeamten eingeleitet.

Durch Mitarbeiter der Hamburger Hochbahn wurden über 2360 Personen kontrolliert und dabei 152 x Erschleichen von Leistungen (Fahren ohne Fahrschein) festgestellt.

"Die Bundespolizeiinspektion Hamburg und die Landespolizei Hamburg werden auch zukünftig wiederkehrend und unangekündigt entsprechende Einsätze gemeinsam mit ihren Verbundpartnern durchführen, um Verstöße konsequent zu ahnden und die Bürgerinnen und Bürger weiter zu sensibilisieren."

Weitere Informationen sind auch unter folgenden Links einsehbar: Waffenverbotszonen Polizei Hamburg: https://www.polizei.hamburg/services/recht/waffen-und-messerverbot-oepnv-und-weitere-gebiete-

Allgemeinverfügung für Hamburger Bahnhöfe der Bundespolizeidirektion Hannover: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70246/6105996

