Feuerwehr Norderstedt

FW Norderstedt: Brand im Vereinsheim im Lemsahler Weg - Paralleleinsatz mit Menschenrettung in der Detlev-von-Liliencron-Straße

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Norderstedt (ots)

Am gestrigen Donnerstagnachmittag kam es zu einem Brand in einem Vereinsheim im Lemsahler Weg. Die Kooperative Regionalleitstelle West alarmierte daraufhin gegen 16:59 Uhr mit dem Alarmstichwort "Feuer - Groß" die Berufsfeuerwehr Norderstedt, die Freiwillige Feuerwehr Glashütte, sowie die Freiwillige Feuerwehr Garstedt mit dem Sonderalarm Tanklöschfahrzeug.

Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr wenige Augenblicke später vor Ort eintrafen, bestätigte sich die gemeldete Lage. Aus einem freistehenden Vereinsgebäude drangen dichter Qualm und durch geborstene Fenster erste Flammenzungen nach draußen. Umgehend wurde daraufhin die Brandbekämpfung unter schwerem Atemschutz mit drei C-Rohren im Innen- und Außenangriff eingeleitet. Ein weiteres C-Rohr wurde zur Riegelstellung und Kühlung eines stationären Gastanks eingesetzt.

Parallel musste eine Wasserversorgung über 340 Meter Wegstrecke von einem Hydranten am Lemsahler Weg / Hopfenweg aufgebaut werden. Bis die feste Wasserversorgung stand, wurde das Tanklöschfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Garstedt mit seinem Fassungsvermögen von 4.800 Litern Wasser zur Überbrückung eingesetzt.

Gegen 18:26 Uhr konnte "Feuer aus" gemeldet werden. Es schlossen sich umfangreiche Nachlöscharbeiten an, in deren Zuge die Dach- und Seitenhaut des Gebäudes geöffnet wurden, um an die letzten Glutnester zu gelangen. Dabei wurde auch ein Fachberater des THW hinzugezogen, sowie die Freiwillige Feuerwehr Harksheide mit der Logistikkomponente für die Einsatzstellenhygiene und den Austausch kontaminierter Schläuche und Atemschutzgeräte nachalarmiert.

Gegen 19:40 Uhr wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Eine Nachkontrolle fand gegen 22:30 Uhr durch die Freiwillige Feuerwehr Glashütte statt. Personen und Tiere kamen bei dem Einsatz nicht zu Schaden. Zur Brandursache, sowie Schadenhöhe können seitens der Feuerwehr keine Aussagen getätigt werden. Die Feuerwehr Norderstedt war mit insgesamt 43 Einsatzkräften vor Ort. Insgesamt wurden fünf Trupps unter schwerem Atemschutz eingesetzt.

Noch während der Löschmaßnahmen an der Einsatzstelle im Lemsahler Weg kam es gegen 18:57 Uhr zu einem weiteren Brandeinsatz im Stadtteil Glashütte. In einer Wohnung in der Detlev-von-Liliencron-Straße hatte ein Heimrauchmelder ausgelöst, außerdem war eine Verqualmung in der Küche sichtbar.

Da die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Glashütte noch im Lemsahler Weg gebunden waren, wurde dieser Einsatz durch die Freiwillige Feuerwehr Garstedt wahrgenommen. Nachdem sich die Einsatzkräfte Zutritt zur Wohneinheit verschafft hatten, konnten sie eine Person aus dieser retten und an den Rettungsdienst übergeben. Im Anschluss wurde der Kleinbrand gelöscht und die Wohnung belüftet. Dieser Einsatz zeigte einmal mehr: Rauchmelder retten Leben! Gegen 19:51 Uhr konnte der Einsatz beendet werden. Die Freiwillige Feuerwehr Garstedt war vor Ort mit 23 Einsatzkräften.

Original-Content von: Feuerwehr Norderstedt, übermittelt durch news aktuell