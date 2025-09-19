PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zu Fall gekommen

Eisenach (ots)

Ein 46-jähriger Fahrradfahrer befuhr gestern, gegen 18.45 Uhr die Herrenmühlenstraße in Richtung Rennbahn und beabsichtigte dabei auf einen Bürgersteig aufzufahren. Hierbei kam der Mann zu Fall und verletzte sich. Er kam in ein Krankenhaus. Ein bei dem 46-Jährigen durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 2,0 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und ein Verfahren gegen ihn eingeleitet. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

