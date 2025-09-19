LPI-GTH: Zu Fall gekommen

Arnstadt (ots) - Ein blaues sowie ein silbernes E-Bike der Marke "Specialized" im Gesamtwert von rund 7.400 Euro entwendeten ein oder mehrere Unbekannte aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Am Fürstenberg". Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen dem 13. September, 18.00 Uhr und gestern, 12.00 Uhr. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0244727/2025) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr