LPI-GTH: Alkoholisiert
Berka (Wartburgkreis) (ots)
Gestern Abend wurde ein 43-jähriger Fahrer eines Audi einer Verkehrskontrolle in Berteroda unterzogen. Ein dabei durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,0 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest angeordnet. Ein Verfahren wurde eingeleitet. (jd)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell