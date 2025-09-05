Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20250904 -1- Zeugen nach Verfolgungsfahrt in Hanerau-Hademarschen gesucht

Hanerau-Hademarschen (ots)

Am Dienstagabend kam es in Hanerau-Hademarschen zu einer Verfolgungsfahrt. Der Beschuldigte entzog sich einer polizeilichen Verkehrskontrolle, konnte im Folgenden allerdings gestoppt werden. Personen kamen nicht zu Schaden.

Den Polizeibeamten der Polizeistation Hanerau-Hademarschen fiel am 02.9.2025 gegen 18:25 Uhr ein nicht angeschnallter Autofahrer in einem grauen Ford Mondeo auf. Als dieser mittels der Lichtzeichenanlage und dem Schriftzug 'STOP POLIZEI' auf dem Dach des Streifenwagens zum Anhalten aufgefordert wurde, versuchte der Fahrzeugführer zu fliehen.

In der Gemeinde Christinenthal konnte das Fahrzeug an einem Parkplatz durch einen kontrollierten Zusammenstoß mit dem Streifenwagen gestoppt und der deutsche Fahrer vorläufig festgenommen werden.

Während er Flucht über die Gemeinden Hanerau-Hademarschen, Gokels und Schenefeld führte der Beschuldigte seinen PKW mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und in riskanter Fahrweise. Verschiedene Verkehrsteilnehmer mussten diesem mit ihren Fahrzeugen ausweichen, ein Fußgänger konnte einer Kollision ebenfalls noch entgehen. Personen kamen nicht zu schaden.

Die Einsatzkräfte konnten nach dem Stoppen des Fahrzeugs zudem feststellen, dass die Kennzeichen entstempelt und das Auto somit nicht mehr zugelassen war. Der Fahrzeugführer hatte allerdings jeweils Plaketten aus Papier an seinen Kennzeichen angebracht, um diesen Umstand zu verschleiern.

Der Beschuldigte muss sich daher nun im Rahmen eines Strafverfahrens aufgrund eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens (§315d StGB) durch seine Flucht, einer Gefährdung des Straßenverkehrs (§315c StGB), einer Urkundenfälschung (§267 StGB) durch die gefälschten Plaketten und dem Fahren ohne Versicherung (§30 PflVG), sowie diverser Ordnungswidrigkeiten verantworten.

Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft Kiel wurden der Führerschein des Beschuldigten und die Kennzeichen des Tatfahrzeugs beschlagnahmt. Der Fahrzeugschlüssel wurde zur Verhinderung einer Weiterfahrt sichergestellt.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen des Strafverfahrens sucht die Polizeistation Hanerau-Hademarschen nun Zeugen der zuvor benannten Straftaten. Wer am 02.09.2025 ab 18:25 Uhr Zeuge der Flucht des grauen Mondeo durch Hanerau-Hademarschen, Gokels und Schenefeld geworden ist, kann sich bei der Polizei unter der 04872-522993-0 oder Hanerau-Hademarschen.Pst@polizei.landsh.de melden.

