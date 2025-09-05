PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neumünster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20250904 -1- Zeugen nach Verfolgungsfahrt in Hanerau-Hademarschen gesucht

POL-NMS: 20250904 -1- Zeugen nach Verfolgungsfahrt in Hanerau-Hademarschen gesucht
  • Bild-Infos
  • Download

Hanerau-Hademarschen (ots)

Am Dienstagabend kam es in Hanerau-Hademarschen zu einer Verfolgungsfahrt. Der Beschuldigte entzog sich einer polizeilichen Verkehrskontrolle, konnte im Folgenden allerdings gestoppt werden. Personen kamen nicht zu Schaden.

Den Polizeibeamten der Polizeistation Hanerau-Hademarschen fiel am 02.9.2025 gegen 18:25 Uhr ein nicht angeschnallter Autofahrer in einem grauen Ford Mondeo auf. Als dieser mittels der Lichtzeichenanlage und dem Schriftzug 'STOP POLIZEI' auf dem Dach des Streifenwagens zum Anhalten aufgefordert wurde, versuchte der Fahrzeugführer zu fliehen.

In der Gemeinde Christinenthal konnte das Fahrzeug an einem Parkplatz durch einen kontrollierten Zusammenstoß mit dem Streifenwagen gestoppt und der deutsche Fahrer vorläufig festgenommen werden.

Während er Flucht über die Gemeinden Hanerau-Hademarschen, Gokels und Schenefeld führte der Beschuldigte seinen PKW mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und in riskanter Fahrweise. Verschiedene Verkehrsteilnehmer mussten diesem mit ihren Fahrzeugen ausweichen, ein Fußgänger konnte einer Kollision ebenfalls noch entgehen. Personen kamen nicht zu schaden.

Die Einsatzkräfte konnten nach dem Stoppen des Fahrzeugs zudem feststellen, dass die Kennzeichen entstempelt und das Auto somit nicht mehr zugelassen war. Der Fahrzeugführer hatte allerdings jeweils Plaketten aus Papier an seinen Kennzeichen angebracht, um diesen Umstand zu verschleiern.

Der Beschuldigte muss sich daher nun im Rahmen eines Strafverfahrens aufgrund eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens (§315d StGB) durch seine Flucht, einer Gefährdung des Straßenverkehrs (§315c StGB), einer Urkundenfälschung (§267 StGB) durch die gefälschten Plaketten und dem Fahren ohne Versicherung (§30 PflVG), sowie diverser Ordnungswidrigkeiten verantworten.

Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft Kiel wurden der Führerschein des Beschuldigten und die Kennzeichen des Tatfahrzeugs beschlagnahmt. Der Fahrzeugschlüssel wurde zur Verhinderung einer Weiterfahrt sichergestellt.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen des Strafverfahrens sucht die Polizeistation Hanerau-Hademarschen nun Zeugen der zuvor benannten Straftaten. Wer am 02.09.2025 ab 18:25 Uhr Zeuge der Flucht des grauen Mondeo durch Hanerau-Hademarschen, Gokels und Schenefeld geworden ist, kann sich bei der Polizei unter der 04872-522993-0 oder Hanerau-Hademarschen.Pst@polizei.landsh.de melden.

Mit freundlichen Grüßen

Fynn Ballke, Pressestelle der Polizeidirektion Neumünster

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster
Pressestelle

Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neumünster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neumünster
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neumünster
Alle Meldungen Alle
  • 02.09.2025 – 13:29

    POL-NMS: 20250902 -2- Diebstahl von Motorrädern in Büdelsdorf

    Büdensdorf (ots) - In der Nacht vom 28.08.2025 zum 29.08.2025 wurden in Büdelsdorf zwei Motorräder durch bislang unbekannte Personen entwendet. Die Polizei sucht Hinweisgeber. Zwischen dem Donnerstagabend und Freitagmorgen kam es in Büdelsdorf zu zwei Diebstählen von Motorrädern. Die entwendeten Motorräder der Marken Kawasaki und Yahama waren auf Parkplätzen in der Berliner Str. und der Weichselstr. abgestellt und ...

    mehr
  • 02.09.2025 – 10:46

    POL-NMS: 20250902-1- Sperrung des Kanaltunnels in Rendsburg

    Rendsburg (ots) - In den Morgenstunden des 02.09.2025 fiel die Videotechnik des Kanaltunnels in Rendsburg aus. Der Kanaltunnel musste vollständig gesperrt werden, ist seit 07:30 Uhr aber wieder frei gegeben. Gegen 05:45 Uhr ging bei der Polizei durch die Verkehrsinformationszentrale der Hinweis ein, dass die Videotechnik im Kanaltunnel in Rendsburg ausgefallen sei. Eine Nutzung des Tunnels ohne diese Technik sei nicht ...

    mehr
  • 01.09.2025 – 14:01

    POL-NMS: 20250901-2-pdnms Brand in Bredenbek - eine Person verstorben

    Bredenbek (ots) - Am heutigen Montagmorgen dem 1. September 2025, wurde um 07.43 Uhr ein Brand in einem Anbau an einem Reetdachhaus in Bredenbek gemeldet. Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren schnell vor Ort. Den Feuerwehrleuten gelang es, die Ausbreitung des Feuers auf das angrenzende Reetdachhaus zu verhindern. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam der 72 jährige Wohnungsinhaber bei dem Brand ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren